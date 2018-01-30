حزبا الشعب والإصلاح يعقدان مؤتمرا مشتركا في فبراير لإتمام عملية الدمج

أكتب :

2018-01-30 12:55:56

تحديث :

2018-01-30 12:55:56

حزبا الشعب والإصلاح يعقدان مؤتمرا مشتركا في فبراير لإتمام عملية الدمج

اتفق حزب الشعب الليبرالي الوسطي مع حزب الإصلاح المحافظ المعارضيْن على عقد مؤتمر وطنى مشترك يوم 13 فبراير القادم من أجل وضع اللمسات الأخيرة على عملية الاندماج بينهما.
وقد اتخذت اللجنة المشتركة المكلفة بإعداد تفاصيل دمج الحزبين هذا القرار أمس الاثنين خلال اجتماع عقدته في مقر البرلمان.
ويعتزم حزب الشعب وحزب الإصلاح عقد مؤتمر وطني لكل منهما يوميْ الرابع والخامس من فبراير على التوالي، من أجل الحصول على موافقة الأعضاء على عملية الدمج، ثم عقد اتفاقية مشتركة لإتمام عملية الدمج رسميا يوم 13 فبراير.
وصرح "يو أوي دونغ" المتحدث باسم حزب الإصلاح للصحفيين أمس بأن اللجنة قررت استكمال إجراءات الدمج بالتفصيل، بما في ذلك اختيار اسم الحزب الجديد، حتى يوم الخميس من هذا الأسبوع.

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