كوريا الجنوبية تواصل التحضير للتدريب المشترك في التزلج

تواصل سيول التحضير للدورة التدريبية المشتركة للمتزلجين من كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية، على الرغم من إلغاء كوريا الشمالية المفاجئ للحدث الثقافي المشترك بين الكوريتين، الذي كان من المقرر عقده يوم الأحد.

وقالت وزارة التوحيد اليوم الثلاثاء إن السلطات الكورية الشمالية لم تذكر جلسة التدريب المشتركة للتزلج التي اتفقت الكوريتان على تنظيمها يوم الأربعاء القادم، وذلك عندما أبلغت سيول بإلغاء الحفل الثقافي.

ونظرًا لعدم وجود إشعار معين بإلغاء التدريب المشترك، تتوقع سيول أن تعقد الجلسة التدريبية كما هو مقرر لها في منتجع "ماشيك نيونغ" للتزلج في الشمال.

وقالت الوزارة إن سيول ستواصل استعداداتها وفقًا للمتفق عليه مع "بيونغ يانغ" بشأن هذا الحدث.

وتعتزم وزارة التوحيد إرسال رد على الإشعار الكوري الشمالي.



