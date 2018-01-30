النائب العام يعتزم إجراء تحقيق شامل في قضية التحرش الجنسي

تعهد النائب العام في كوريا الجنوبية بإجراء تحقيقات شاملة في ادعاءات التحرش الجنسي داخل النيابة العامة.

وقال النائب العام "مون مو إيل" للصحفيين وهو في طريقه إلى العمل اليوم الثلاثاء إنه يأخذ هذه القضية على محمل الجد، وأنه سوف ينفذ الإجراءات المناسبة عقب التحقيقات.

كما تعهد "مون" أيضًا باتخاذ الخطوات اللازمة لتهيئة بيئة عمل آمنة ومنصفة لكلا الجنسين داخل النيابة العامة.

وتأتي هذه التصريحات بعد أن اتهمت وكيلة نيابة أحد كبار الوكلاء السابقين بالتحرش بها جنسيًّا.

وكتبت "صو جي هيون" على المنتدى الداخلي للنيابة صباح أمس الاثنين أنها تعرضت للتحرش الجنسي من قبل مسؤول كبير في وزارة العدل خلال وجودها في قاعة للجنازات يوم 30 أكتوبر من عام 2010.



