البنتاغون تشدد على تعديل نظام تقاسم تكاليف الدفاع مع كوريا

شدد مسؤول كبير فى وزارة الدفاع الأمريكية، بنتاغون، على ضرورة قيام سيول وواشنطن بتعديل نظام تقاسم تكاليف وجود القوات الأمريكية فى كوريا الجنوبية.

وأدلى "إيل بريدج كولبي" نائب مساعد وزير الدفاع للشؤون الاستراتيجية وتطوير القوى بهذه التصريحات أول من أمس الاثنين خلال مؤتمر صحفي حول الاستراتيجيات الدفاعية الأمريكية.

وردا على سؤال حول تحرك واشنطن لإجراء محادثات حول تقاسم التكاليف العسكرية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، قال كولبى إنه من الطبيعي أن تكون العلاقات بين الحلفاء علاقات عادلة. وأضاف أن الولايات المتحدة ستسعى إلى تعزيز تحالفها مع سيول ردا على تهديدات كوريا الشمالية.

ويذكر أن إدارة "دونالد ترامب" ظلت تدعو إلى زيادة مساهمة كوريا الجنوبية فى تكاليف الدفاع المشترك.

