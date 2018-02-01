المعارضة تطالب بأن يكون محور التعديل الدستوري هو إصلاح هيكل السلطة

قال زعيم التكتل البرلماني لحزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي إن إصلاح هيكل السلطة في البلاد يجب أن يكون هو محور التركيز في التعديل الدستوري المقترح.

وجاءت تصريحات "كيم سونغ تيه" في خطاب حول سياسات حزبه ألقاه أمام الجلسة البرلمانية الاستثنائية التي تمتد شهرا، اليوم الخميس.

وادعى "كيم" أنه يجب تغيير الهيكل الاستبدادي الذي يقدم فيه الحزب الحاكم المبادئ التوجيهية للسياسات ويكون له الأولوية قبل الرئاسة، ويكون للرئيس فيه قيادة الشؤون السياسية.

وقال "كيم" إن حزبه سيسعى إلى الدخول إلى مستقبل جديد من خلال الإصلاح الدستوري، بحيث يركز على التغلب على ما وصفه بالممارسات السيئة للنظام الرئاسي الإمبريالي.

واقترح "كيم" في كلمته تعزيز مسؤولية السلطة السياسية وتوسيع حقوق التصويت من خلال تخفيض سن الاقتراع، وتعزيز التساوي في الحقوق الاجتماعية.

وادعى "كيم" أن حكومة "مون جيه إين" تتسبب في انقسام الشعب من خلال خلق فصائل ووضع حدود فيما يتعلق بالسياسات والموظفين.

