الحكومة تشدد العقوبة على المتحرشين جنسيًّا

أكتب :

2018-02-02 11:23:01

تحديث :

2018-02-02 11:23:01

الحكومة تشدد العقوبة على المتحرشين جنسيًّا

تعهدت الحكومة بتعزيز العقوبة في قضايا السلوك الجنسي، التي تشمل مسؤولين حكوميين، وتعزيز إجراءات الحماية للضحايا.
أدلى "كيم بان سوك"، وزير إدارة شؤون الموظفين بهذا التصريح، خلال اجتماع لجنة الإدارة العامة والأمن البرلمانية، أثناء استجوابه بشأن واقعة التحرش الجنسي، التي أبلغت عنها المدعية العامة "سيو جي هيون"، ضد مدعٍ عام سابق.
وقال "كيم" إنه من الطبيعي أن تعزز الوزارة العقوبة، إذا أثيرت مثل تلك الدعاوي ضد الموظفيين الحكوميين، لكنه أشار إلى أنَّ التوعية الوقائية ضرورية أيضًا.
وقال أيضًا إن الحكومة ستسهل على الضحايا تقديم الشكاوى، مضيفًا أن وزارته ستتناقش مع وزارة المساواة بين الجنسين الإجراءات اللازمة لتعزيز حماية الضحايا.

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