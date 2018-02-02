واشنطن تطلب تفهم سيول في تأخر تعيين السفير الأمريكي

أكتب :

2018-02-02 11:24:08

تحديث :

2018-02-02 11:24:08

واشنطن تطلب تفهم سيول في تأخر تعيين السفير الأمريكي

كشفت كوريا الجنوبية عن أن واشنطن سعت إلى تفهم سيول، بسبب عدم التواصل معها بشأن التراجع عن تعيين المرشح لمنصب سفير الولايات المتحدة إلى كوريا الجنوبية، وهو المنصب الذي يظل شاغرًا منذ فترة طويلة.
وقال المتحدة باسم وزارة الخارجية الكورية "نوه كيو دوك" إن الحكومة الأمريكية تواصلت مع الحكومة الكورية من خلال قناة دبلوماسية، بعد أن ظهرت تقارير إعلامية تفيد بأن الباحث الكوري الأمريكي لم يعد اسمه مطروحًا لتولي المنصب.
وقال أيضًا إن الولايات المتحدة طلبت تفهم سيول لعدم قدرتها على تعيين السفير الأمريكي، قبل إقامة دورة الألعاب الشتوية في "بيونغ تشانغ".
وقال المتحدث إن الجانبين سيتعاونان معًا من أجل تعيين سريع لمنصب السفير، كما فعلا سابقًا.

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