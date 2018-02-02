محادثات قمة كورية يابانية في بيونغ تشانغ

أعلنت وزارة الخارجية الكورية عن أن الرئيس الكوري "مون جيه إين" سيعقد محادثات قمة مع رئيس الوزراء الياباني "شينزو آبيه" في بيونغ تشانغ على هامش أولمبياد بيونغ تشانغ الشتوية.

وقال مسؤول في وزارة الخارجية في موجز صحفي اليوم الجمعة إن الرئيس "مون جيه إين" سيعقد اجتماعات مع قادة 14 دولة سيحضرون أولمبياد بيونغ تشانغ، بمن فيهم نائب الرئيس الأمريكي "مايك بينس"، والعضو الدائم في لجنة السياسات المركزية التابعة للحزب الشيوعي الصيني "هان جونغ"، والرئيس الألماني، والرئيس السلوفاكي، بالإضافة إلى الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريس".

وأضاف أن رئيس الوزراء الكوري "لي ناك يون" سيعقد اجتماعات مع كل من رئيس وزراء إستونيا، ورئيس الوزراء فنلندا، والأمين العام للأمم المتحدة.

