مصدر دبلوماسي: أسباب أخرى وراء سحب ترشيح فيكتور تشا

قال مصدر دبلوماسي إن واشنطن لم تسحب ترشيحها لـ "فيكتور تشا" لمنصب سفير الولايات المتحدة في سيول بسبب وجهات نظره المعارضة لاستراتيجية الرئيس "دونالد ترامب" الأمنية، كما ذكر على نطاق واسع.

وقد كشف المصدر، الذي وُصِف بأنه على دراية واسعة بالعلاقات بين سيول وواشنطن، لوسائل الإعلام أمس الجمعة أن السبب في استبعاده عوامل مختلفة، لكن الخلاف حول السياسة تجاه كوريا الشمالية لم يكن السبب في ذلك. لكنه لم يتطرق إلى مزيد من التفاصيل، قائلًا إنه لا يفضل التحدث كثيرًا عن قرارات اختيار الموظفين.

وقد أبلغت الحكومة الأمريكية حكومة سيول بالتفسير الكامل حول قرارها، بعد انتشار التقارير الإعلامية حول سحب ترشيح الأكاديمي الذي يحمل الجنسية الكورية والأمريكية.