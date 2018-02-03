وزير المالية يلتقي مع رئيس البنك المركزي الصيني

اجتمع وزير المالية الكوري "كيم دونغ يون"، مع رئيس البنك المركزي الصيني في بكين، لمناقشة مختلف القضايا الاقتصادية المتعلقة بالبلدين، والمجالات الأخرى ذات الاهتمام المشترك.

وقد عقد "كيم" اجتماع غداء مع "تشو شياو تشوان"، محافظ بنك الشعب الصيني أمس الجمعة، بناءً على طلب البنك الصيني. وهي المرة الأولى التي يحضر فيها وزير مالية كوريا الجنوبية اجتماع غداء يُعقَد داخل البنك.

وتناول الجنابان خلال الاجتماع النمو الاقتصادي القوي الذي حققه البلدان، الذي ساعد عليه الانتعاش الاقتصادي العالمي. كما اتفق الجانبان أيضًا في أن هذا الاتجاه الصاعد يمكن أن تعوقه السياسات التجارية الحمائية، وكذلك التحركات التي تبذلها البلدان الكبرى لرفع أسعار الفائدة الرئيسية.

وفيما يتعلق بالعملات الرقمية، تبادل المسؤولان الآراء بشأن الأوضاع في بلديهما، والسياسات ذات الصلة بالموضوع.