مون وترامب يتعهدان بنجاح الأولمبياد

أجرى الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" مباحثات هاتفية مع نظيره الأمريكي "دونالد ترامب" في وقت متأخر من يوم أمس الجمعة، حيث ناقش الجانبان كيفية دعم دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بيونغ تشانغ وقضايا شبه الجزيرة الكورية.

وقال "يون يونغ تشان" كبير مساعدي الرئيس الكوري للشؤون الإعلامية في تصريحات أدلى بها اليوم السبت إن الرئيسين اتفقا خلال المحادثة التي استمرت 30 دقيقة، على التعاون الوثيق من أجل إنجاح دورة بيونغ تشانغ. وقد أعرب "مون" عن أمله في أن يستمر الزخم الحالي في تحسن حالة الحوار بين الكوريتين، والذي حفزته دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، من أجل المساعدة على بناء السلام في شبه الجزيرة الكورية.

كما أعرب الرئيس الكوري عن أمله أيضا في أن تساعد الزيارة التي سيقوم بها مايك بينس نائب الرئيس الأمريكي إلى كوريا الجنوبية على رأس وفد بلاده إلى دورة بيونغ تشانغ للألعاب الأولمبية، في دعم جهود عملية السلام هذه. وقال "مون" إن سياسات ترامب المتسقة والمرتكزة على المبادئ المتعلقة بشؤون شبه الجزيرة الكورية قد ساهمت إلى حد كبير في تهيئة الجو من أجل انعقاد الأولمبياد بأمان ونجاح، بما في ذلك مشاركة كوريا الشمالية في هذه الدورة.