توجيه اتهام لمساعد الرئيس الأسبق في قضية رشاوى المخابرات

من المنتظر أن يُحال "كيم بيك جون"، الذي شغل منصب المساعد الأول للشؤون الإدارية للرئيس الأسبق "لي ميونغ باك"، إلى المحاكمة الأسبوع القادم.

ويذكر أن "كيم" محتجز منذ يوم 17 ديسمبر، وستنتهي فترة اعتقاله يوم الاثنين القادم.

ووفقا لما ذكرته مصادر النيابة العامة اليوم السبت، من المنتظر أن يوجه مكتب النيابة لمنطقة وسط سيول اتهاما رسميا ضد "كيم" يوم الاثنين ضمن قضية تسليم رشاوى شهرية من جهاز المخابرات إلى مكتب الرئاسة خلال فترة حكم الرئيس الأسبق "لي ميونغ باك".

ويواجه "كيم" اتهامات بتسلم أكثر من 400 مليون وون من هذه الأموال غير المشروعة من جهاز المخابرات عندما كان يعمل في المكتب الرئاسي.

وقد نفى "كيم" هذه الاتهامات حتى اعتقاله الشهر الماضي، حيث قال إنه لم يأخذ أى أموال من جهاز المخابرات، لكنه اعترف خلال التحقيقات بحدوث معاملات مالية مع وكالة المخابرات خلال فترة عمله.