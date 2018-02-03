كوريا الشمالية تدافع عن احتفالها بذكرى تأسيس الجيش

قالت وسائل الإعلام الكورية الشمالية اليوم السبت إنه لا يحق لأي أحد أن يقول ما إذا كان صوابا أو خطأ إقامة عرض عسكري قبل يوم واحد فقط من افتتاح أولمبياد بيونغ تشانغ. ويقول المراقبون إن ذلك جاء فيما يبدو ردا على الانتقادات التي وجهت إلى بيونغ يانغ بإقامة عرض عسكري بمناسبة الذكرى السبعين على تأسيس الجيش الكوري الشمالي يوم الثامن من فبراير، أي قبل يوم واحد من افتتاح أولمبياد بيونغ تشانغ في كوريا الجنوبية، يوم الجمعة القادم. وأضاف تقرير نشرته صحيفة "رودونغ شين مون" الناطقة بلسان حزب العمال الحاكم في الدولة الشيوعية، أن إقامة عرض عسكري بمناسبة ذكرى تأسيس الجيش الكوري الشمالي يعكس رغبة الجيش والشعب في الاحتفال بهذه المناسبة. وتساءلت الصحيفة عما إذا كانت كوريا الجنوبية لن تعقد أحداثا في يوم قواتها المسلحة في الأول من أكتوبر إذا طلبت منها كوريا الشمالية ذلك، حيث إن يوم تأسيس القوات المسلحة الجنوبية يأتي قبيل احتفال بيونغ يانغ المهم في العاشر من أكتوبر بمناسبة ذكرى تأسيس حزب العمال الحاكم. وكان تقرير بثته قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية قد قال إن كوريا الشمالية تعتزم إظهار العشرات من الصواريخ بعيدة المدى في العرض الذي ستنظمه يوم الثامن من فبراير. وأضاف التقرير أنه من المتوقع أن يتضمن العرض العسكري عشرات الصواريخ من طراز "هوا صونغ 15" العابرة للقارات، والتي اختبرتها بيونغ يانغ لأول مرة في أواخر شهر نوفمبر الماضي.