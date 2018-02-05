الرئيس الكوري مون جيه إين يمارس أنشطته الدبلوماسية في بيونغ تشانغ

بدأ الرئيس الكوري "مون جيه إين" في ممارسة أنشطته الدبلوماسية على هامش دورة بيونغ تشانغ للألعاب الأولمبية الشتوية التي ستفتتح يوم الجمعة القادم، حيث يشارك في حفل افتتاح الدورة الثانية والثلاثين بعد المائة للجمعية العامة للجنة الأولمبية الدولية، الذي سيقام اليوم الاثنين في مدينة "كانغ ننغ" .

وفي كلمته التي سيلقيها في حفل الافتتاح، من المنتظر أن يعبر الرئيس "مون" عن تقديره لما قدمته اللجنة الأولمبية الدولية من دعم لأولمبياد بيونغ تشانغ الشتوية.

وقبل حضوره حفل الافتتاح، سيشارك الرئيس "مون" في حفل استقبال لأعضاء اللجنة الأولمبية الدولية .

ومن المقرر أن يعقد الرئيس "مون" محادثات قمة مع رئيسة إستونيا "كيرستي كاليولايد" غدا الثلاثاء، ومع كل من الحاكمة العامة لكندا "جولي باييت"، والرئيسة الليتوانية "داليا غريباوسكايت" بعد غد الأربعاء.

كما سيجتمع الرئيس "مون" يوم الخميس مع نائب الرئيس الأمريكي "مايك بينس"، والعضو الدائم في مكتب السياسات المركزي للحزب الشيوعي الصيني "هان جونغ".

ومن المقرر أن يعقد الرئيس "مون" محادثات قمة مع رئيس الوزراء الياباني "شينزو آبيه" يوم الجمعة القادم.

