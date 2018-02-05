الرئاسة الكورية الجنوبية ترحب بزيارة كيم يونغ نام

أعربت رئاسة الجمهورية الكورية الجنوبية عن ترحيبها بزيارة رئيس مجلس الشعب الأعلى في كوريا الشمالية، على هامش أولمبياد بيونغ تشانغ.

وقال المتحدث باسم مكتب الرئاسة "كيم أوي كيوم" في موجز صحفي اليوم الاثنين إن "كيم يونغ نام"، الرئيس الشرفي لكوريا الشمالية، يعتبر أعلى مسؤول كوري شمالي يقوم بزيارة لكوريا الجنوبية.

وأضاف أن زيارة "كيم" لكوريا الجنوبية تدل على نية بيونغ يانغ نحو تحسين العلاقات بين الكوريتين والأمل في إنجاح أولمبياد بيونغ تشانغ، وأشاد بالتصرفات الجدية والصادقة التي أبدتها كوريا الشمالية مؤخرا.

كما أكد المتحدث على أن كوريا الجنوبية سترحب ترحيبا حارا بالوفد الكوري الشمالي رفيع المستوى، باعتبارها الدولة المضيفة للأولمبياد، وسوف تستغل هذه الزيارة كفرصة لإجراء حوار بين مسؤولي الكوريتين.

وعبر عن أمل الحكومة الكورية الجنوبية في أن تكون زيارة "كيم يونغ نام" فرصة لجعل أولمبياد بيونغ تشانغ حدثا أولمبيا للسلام وتحقيق التنمية المستدامة للعلاقات بين الكوريتين، وتحقيق السلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية.



