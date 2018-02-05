اكتمال عملية دمج حزبي الشعب والإصلاح المعارضيْن

أكتب :

2018-02-05 13:51:23

تحديث :

2018-02-05 14:12:41

اكتمال عملية دمج حزبي الشعب والإصلاح المعارضيْن

عقد حزب الإصلاح المحافظ المعارض تجمعا له اليوم الاثنين حيث صادق على مشروع الدمج مع حزب الشعب الليبرالي الوسطي المعارض.
وبناء على ذلك، سيتم إطلاق حزب موحد جديد باسم "حزب المستقبل" يوم الثالث عشر من شهر فبراير الجاري.
وقال رئيس حزب الإصلاح "يو سنغ مين" في كلمة ألقاها خلال التجمع الحزبي إن الحزب الجديد سيقوم بإحداث تغيير في الدوائر السياسية الفاسدة من  خلال القضاء على الخلافات الإقليمية وتحقيق الانسجام بين المناطق الغربية والشرقية من البلاد.
وأوضح أن الهدف السياسي من دمج الحزبين المعارضين هو القضاء على الهيكل السياسي القائم المبني على نظام الحزبين الحاكم والمعارض.

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