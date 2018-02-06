اتهامات للمكتب الرئاسي في عهد الرئيس الأسبق لي بالتلاعب بالرأي العام

أكتب :

2018-02-06 11:15:23

تحديث :

2018-02-06 11:15:23

اتهامات للمكتب الرئاسي في عهد الرئيس الأسبق لي بالتلاعب بالرأي العام

حصلت هيئة الإذاعة الكورية "كي بي إس" على وثائق عسكرية تبيّن أن المكتب الرئاسي خلال فترة حكم الرئيس الأسبق "لي ميونغ باك" قد شكل فريقا داخليا عبر الإنترنت، للتأثير على الرأى العام لصالح الحكومة.
وحسبما جاء في تلك الوثائق التي كُشف عنها أمس الاثنين، فإن مسؤولا فى قيادة الأمن الدفاعي أبلغ عن الأنشطة التي كان يمارسها على الإنترنت "كيم تشول كيون"، الذي كان يشغل وقتها منصب السكرتير الرئاسي لشؤون الإعلام، في يناير 2010.
وأشارت الوثيقة إلى أن "كيم" أبلغ المسؤول بأن مكتب الرئاسة منخرط في أنشطة على الإنترنت ذات صلة بالتعليقات الداعمة للحكومة، مشيرا إلى أن نشر التعليقات الموالية للحكومة يعتبر أكثر فعالية مقارنة بكتابة تعليقات ردا على الانتقادات الموجهة للحكومة.
وبعد ذلك أمر السكرتير الرئاسي السابق ذلك المسؤول في قيادة الأمن الدفاعي بضرورة إيلاء اهتمام خاص بالحفاظ على أنشطة القيادة على الإنترنت في طي الكتمان، مشيرا إلى أن الفريق المشابه الذي يعمل داخل المكتب الرئاسي يحافظ أيضا على أنشطته سرا، حيث يحرر تقاريره بشأنها شفويا.

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