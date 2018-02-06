الرئيس الكوري يؤكد أن الرياضة تساعد على تجاوز الاختلافات

قال الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" إن دورة بيونغ تشانغ للألعاب الأولمبية الشتوية ستظهر للعالم أن الرياضة يمكن أن تساعد على التغلب على الاختلافات في السياسة والأيديولوجيا، وأن هذا الحدث الرياضي العالمي سيشكل بداية لإحلال السلام في المنطقة. وأدلى الرئيس "مون" بهذه التصريحات أمس الاثنين في كلمة ألقاها خلال مراسم افتتاح الدورة الـ132 للجنة الأولمبية الدولية فى مدينة "كانغ ننغ"، حيث أضاف أن نجاح الترتيب والاستعدادات لعقد دورة أولمبياد بيونغ تشانغ يأتي نتيجة لجهود اللجنة الأولمبية الدولية التي أكدت مرارا أن الحوار والسلام من صميم الروح الأولمبية.

وأشار الرئيس أيضا إلى أنه قبل حوالي شهرين، أعرب الكثير من دول العالم عن قلقها من سلامة الأولمبياد، وكان من المعتقد حينها أن مشاركة كوريا الشمالية في دورة بيونغ تشانغ وتشكيل فريق مشترك من الكوريتين هو أمر مستحيل، لكن كل ذلك أصبح حقيقة واقعة الآن. وأشار الرئيس الكوري أيضا إلى أن أولمبياد بيونغ تشانغ ستكون بداية سلسلة دورات أولمبية فى منطقة شمال شرق آسيا، حيث تستعد اليابان لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 2020، والصين لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2022. وقال "مون" إنه إذا ساهمت أولمبياد بيونغ تشانغ فى ترسيخ السلام والتقدم فى المنطقة وفي العالم، فإنها ستكون أعظم دورة فى تاريخ الألعاب الأولمبية.