البيت الأبيض يشدد على ضرورة عدم استفادة كوريا الشمالية من الأولمبياد

قالت الرئاسة الأمريكية، البيت الأبيض، إن نائب الرئيس الأمريكي "مايك بينس" الذي سيقود وفد بلاده إلى أولمبياد بيونغ تشانغ، سوف يعمل على ضمان عدم استفادة كوريا الشمالية من المشاركة في دورة بيونغ تشانغ. وأوضح مصدر مسؤول في البيت الأبيض خلال مؤتمر صحفي هاتفي أمس الاثنين أن "بينس" سوف يغتنم كل الفرص من أجل تسليط الأضواء على حقيقة ما يحدث في كوريا الشمالية، رغم كل أساليب الدعاية التي يحاول تنفيذها نظام "كيم جونغ أون" عبر وسائل الإعلام في فترة ما قبل دورة الألعاب الأولمبية وفي أثنائها. وأشار المصدر إلى أن الكثير من نواب الرؤساء في الماضي قد شاركوا في دورات الألعاب الأولمبية لمجرد الاحتفال، وهو أمر جيد، لكن ذلك ليس هو الغرض الأساسي من مشاركة "بينس" في هذه الدورة. وأضاف أن الإدارة الأمريكية تخشى من أن يحاول الزعيم الكوري الشمالي اختطاف الهدف من الأولمبياد لصالح نظامه الحاكم، حيث ظلت كوريا الشمالية تجيد الخداع في الماضي، ووصفها بأنها "دولة دموية". ومن ناحية أخرى، قال تقرير بثته قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية إن "بينس" سيعمل من خلال حضوره دورة بيونغ تشانغ الأولمبية على منع نظام "كيم جونغ أون" من الاستفادة من مشاركة بلاده فى الدورة الأولمبية. ونقل التقرير عن مسؤول في البيت الأبيض تأكيده على أن التقارير التي تحدثت عن وجود خلافات سياسية بين إدارة ترامب وحكومة "مون جيه إين" في كوريا الجنوبية، "مبالغ فيها".