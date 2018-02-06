توقعات بأن تستكمل كوريا الشمالية قاعدة جديدة لطائرات الهليكوبتر العام القادم

توقع خبير عسكري أمريكي أن تستكمل كوريا الشمالية عمليات بناء قاعدة جديدة لطائرات الهليكوبتر بالقرب من خط الحدود بين الكوريتين في البحر الأصفر، خلال العام القادم.

جاء ذلك في تقرير قدمه الباحث "جوزيف بيرموديز"، المحلل المتخصص في الشؤون العسكرية ذات الصلة بكوريا الشمالية، إلى مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن، أمس الاثنين.

وأوضح التقرير أن القاعدة الجديدة تحت الإنشاء تقع فى منطقة "يون بونغ ني"، على بعد 135 كيلومترا إلى الجنوب الغربي من العاصمة الكورية الشمالية بيونغ يانغ، أي على الجانب الشمالى من خط الحدود بين الكوريتين في البحر الأصفر.

وأشار التقرير إلى أن ملاجئ الحوامات فى قاعدة "يون بونغ ني" يمكن أن تؤوى 54 طائرة هليكوبتر بحد أقصى، وأضاف أنه إذا قامت كوريا الشمالية بإعادة نشر تلك الطائرات في قاعدة "يون بونغ ني"، فستكون تلك أكبر عملية نشر لطائرات هليكوبتر في الدولة الشيوعية، وهو ما سيمثل تصعيدا كبيرا للتهديدات التي تتعرض لها جزر كوريا الجنوبية في البحر الغربي وموانئها على طول الساحل الغربي.