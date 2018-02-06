تقرير يؤكد اتساع الاستعدادات الكورية الشمالية لإقامة عرض عسكري

قال تقرير نشره موقع "الشمال 38"، المتخصص في الشؤون ذات الصلة بكوريا الشمالية، أمس الاثنين، إن بيونغ يانغ وسعت من استعداداتها لتنظيم عرض عسكري، يتوقع أن يكون بعد غد الخميس، احتفالا بالذكرى السبعين على تأسيس جيشها.

وأوضح التقرير الذي أعده خبراء في الشؤون العسكرية الكورية الشمالية أن الصور التي تم التقاطها عبر الأقمار الصناعية لمنشأة "مي ريم" الخاصة بالتدريبات ذات الصلة بالعروض العسكرية في كوريا الشمالية، تظهر أنه تم حتى يوم الاثنين نشر حوالي 13 ألف جندي لممارسة التدريبات، بينما كان هذا العدد 12 ألفا في يوم 28 يناير.

وقال التقرير إنه تم في الوقت نفسه رصد مجموعة صغيرة فقط من قطع المدفعية والمركبات القتالية المدرعة في تلك المنشأة، وهو أمر ليس بغير العادي، لأن بعض هذه القطع الحربية من المحتمل أن يتم تخزينها في المنشآت العسكرية القريبة.

وأضاف التقرير أنه لا توجد حتى الآن أي علامات تدل على وجود قاذفات صواريخ باليستية أو طائرات بدون طيار على أرض منطقة العرض أو في منطقة تخزين المعدات الثقيلة.