بدء التحقيقات في قضية التحرش الجنسي في النيابة

بدأ فريق التحقيقات الخاص في قضية التحرش الجنسي في النيابة تحقيقاته مع وكيلة النيابة التي كانت أول من أثار القضية، والتي تعهدت بالتعاون مع التحقيقات.

وحضرت وكلية النيابة "إيم أون جونغ" جلسة التحقيق لاستجوابها صباح اليوم الثلاثاء في مكتب النيابة العامة لمنطقة شمال سيول، حيث إنها كانت أول من أثار هذه القضية بين الرأي العام، من داخل النيابة العامة.

وذكرت "إيم" في تصريحات أدلت بها للصحفيين اسم "صو جي هيون"، وكيلة النيابة التي ادعت أنها تعرضت للتحرش الجنسي من قبل المسؤول الكبير السابق بوزارة العدل "آن تيه كيون"، وقالت إنه من المؤسف والمحرج أن ترى اندهاش زملائها كما لو كانوا لا يعرفون ذلك الأمر، حيث كانت تلك الحادثة معروفة داخل النيابة العامة من قبل.

كما أشارت إلى أن النائب البرلماني عن حزب كوريا الحرة "تشيه كيو إيل" كان أحد كبار وكلاء النيابة الذين حاولوا التغطية على هذه القضية.

وسيقوم فريق التحقيقات باستجواب "إيم" حول كيفية معرفتها بسوء السلوك الجنسي المزعوم، وتفاصيل اجتماعها مع "تشيه".





