رئيس كوريا الجنوبية يجري مباحثات مع الحاكمة العامة لكندا

عقد الرئيس الكوري "مون جيه إين " مباحثات مع الحاكمة العامة الكندية "جولي باييت" صباح اليوم في مقر الرئاسة الكورية، حيث ناقش معها سبل تنمية علاقات المشاركة الاستراتيجية طويلة الأمد بين البلدين.

ويعد هذا الاجتماع الثاني من نوعه التي يعقده الرئيس مون في إطار نشاطاته الدبلوماسية على هامش أولمبياد بيونغ تشانغ الشتوية، بعد أن عقد اجتماعا مع رئيس إستونيا أمس.

وقال مون إن كندا هي ثالث أكبر الدول الصديقة التي أرسلت قوات خلال الحرب الأهلية الكورية، وهي دولة صديقة موثوق بها تؤيد الحل السلمي للقضية النووية الكورية الشمالية. وأعرب عن الشكر والتقدير لمساهمة كندا عبر مؤتمر فانكوفر الأخير في إرسال رسالة متزنة بين ضرورة استمرار العقوبات والضغوط القوية على بيونغ يانغ، والتطلع إلى السلام عبر الحوار بين الكوريتين.

كما اشار إلى أن أن كندا باعتبارها دولة قوية في الرياضات الشتوية، تتعاون كثيرا في إنجاح أولمبياد بيونغ تشانغ، بما في ذلك إرسال وفد كبير يبلغ عدد أعضائه 280.

كما أشار إلى أن البلدين ينفذان تبادلات نشطة، خاصة في مجال الرياضة، معربا عن أمنياته بإحراز منتخبي البلدين نتائج جيدة في أولمبياد بيونغ تشانغ.

ومن جانبها، أعربت الحاكمة العامة الكندية عن أملها في انعقاد أولمبياد بيونغ تشانغ بنجاح وإحراز لاعبي البلدين نتائج ممتازة، وأيضا أن يتمكن العالم من التعرف أكثر على كوريا خلال الأولمبياد.

وقالت "باييت" التي كانت تعمل رائدة فضاء، إنها تزور كوريا لأول مرة، لكنها كانت تنظر إلى كوريا وهي في الفضاء. وسلمت صورة لمدينة سيول كانت قد التقطتها في الفضاء، إلى الرئيس مون.

وأكد الجانبان على أن البلدين يقومان بتعميق التعاون العملي في مختلف المجالات، بما فيها التجارة والعلوم والتكنولوجيا، اعتمادا على الأطر المؤسسية بما فيها اتفاقية التجارة الحرة الكورية الكندية واتفاقية التعاون المشترك في العلوم والتكنولوجيا، وقررا تحقيق المزيد من التعاون في هذه المجالات.



