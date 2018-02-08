الرئيس مون جيه إين يعقد مأدبة عشاء لنائب الرئيس الأمريكي

يواصل الرئيس الكوري "مون جيه إين" أنشطته الدبلوماسية على هامش انعقاد دورة بيونغ تشانغ الأولمبية، من خلال إجراء العديد من اللقاءات مع قادة الدول الرئيسية، بما فيها إقامة مأدبة عشاء لنائب الرئيس الأمريكي "مايك بينس" اليوم، والالتقاء بالعضو الدائم في قسم السياسات المركزي التابع للحزب الشيوعي الصيني.

وسيلتقي الرئيس مون بنائب الرئيس الأمريكي الذي يزور كوريا على رأس وفد رفيع المستوى، ويعقد مأدبة عشاء تكريما له.

ومن المتوقع أن يعبر مون عن شكره للمسؤول الأمريكي لدعم إنجاح أولمبياد بيونغ تشانغ، كما سيؤكد على التعاون الوثيق بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة من أجل تحسين العلاقات بين الكوريتين وحل القضية النووية الكورية الشمالية واستقرار السلام في شبه الجزيرة الكورية.

ومن المتوقع بصفة خاصة أن يؤكد الرئيس الكوري على دعم الجانب الأمريكي لتحسين العلاقات بين الكوريتين، ويبحث إمكانية إجراء حوار بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة بهدف حل القضية النووية الكورية الشمالية بشكل سلمي ودبلوماسي.

وقد غادر نائب الرئيس الأمريكي وبصحبته زوجته الولايات المتحدة يوم الاثنين الماضي متوجها إلى اليابان، حيث أقام هناك لمدة 3 أيام، ومن المتوقع أن يصل اليوم إلى كوريا.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس مون اليوم بالمبعوث الصيني الذي يزور كوريا بصفته مبعوثا خاصا من الرئيس الصيني "شي جين بينغ"، حيث يتوقع أن يعرب مون له عن تقديره العالي لدعم الحكومة الصينية للجهود الرامية إلى تحسين العلاقات بين الكوريتين، كما سيطلب منه المزيد من الدعم لعودة كوريا الشمالية إلى الحوار.

ومن المقرر أيضا أن يعقد الرئيس مون مباحثات اليوم مع كل من نظيره السويسري "آلان فرسيه" والألماني "فرانك فالتر شتاينماير" والبولندي "أنجاي دودا".



