حزب كوريا الحرة المعارض يقاطع اللجان البرلمانية الدائمة

قرر حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي مقاطعة جميع أعمال اللجان البرلمانية الدائمة.

وصرح الحزب في بيان صحفي بأنه قرر عدم المشاركة رسميا في أعمال اللجان البرلمانية الدائمة بدءا باللجنة المصغرة الخاصة بمشروعات القوانين، التي من المقرر عقد اجتماع لها اليوم.

ولم يوضح الحزب فترة المقاطعة.

وقالت "يون جيه أوك" نائبة زعيم التكتل البرلماني عن الحزب، إنه تم اتخاذ قرار برفض مراجعة مشروعات القوانين في اللجنة ذات الصلة، وأن فترة المقاطعة غير محددة بعد.

يذكر أن قرار الحزب المعارض جاء احتجاجا على اعطل أعمال البرلمان جزئيا، بما في ذلك أعمال لجنة التشريع والقضاء، بسبب مطالبة الحزب الديمقراطي الحاكم باستقالة رئيس اللجنة "كوان سونغ دونغ" التابع لحزب كوريا الحرة المعارض، حيث يواجه اتهامات بممارسة ضغوط في أثناء التحقيقات في قضية الفساد الخاصة بشركة كانغ وان لاند.

وقال "كيم سونغ وان" الناطق باسم التكتل الحزبي إن الحزب الحاكم طالب بعدم الخوض في الصراعات السياسية قبل استضافة أولمبياد بيونغ تشانغ، إلا أنه جعل من لجنة التشريع والقضاء ساحة حقيقية للصراعات. وأضاف أن الحزب يمكن أن يعود إلى المشاركة في اللجان البرلمانية بشرط تقديم الحزب الحاكم اعتذارا صادقا عن التسبب في تعطيل أعمال لجنة التشريع والقضاء.



