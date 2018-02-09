الرئيس مون يدعو للدور الصيني من أجل إقامة المحادثات بين واشنطن وبيونغ يانغ

دعا الرئيس "مون جيه إين" إلى دعم الصين، لمواصلة الزخم الدبلوماسي الحالي بين الكوريتين، لحل القضية النووية لكوريا الشمالية في نهاية المطاف.

جاء هذا الطلب خلال اجتماع في الرئاسة مع "هان تشينغ"، عضو اللجنة الدائمة للحزب الشيوعي الصيني، الذي يزور كوريا الجنوبية مبعوثًا خاصًّا للرئيس الصيني "شي جين بينغ".

وفي معرض إشارته إلى تحرك كوريا الشمالية إلى الحوار مع الجنوب، بمناسبة الدورة الأولمبية، طلب الرئيس "مون" من الصين القيام بدور أكبر، بحيث تؤدي المحادثات الجارية بين الكوريتين إلى حوار بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة.

وقال إن الحوار مع الشمال يجب أن يستمر حتى بعد انتهاء دورة "بيونغ تشانغ"، وأن يركز على حل القضية النووية، مضيفًا أنه يتعين على كوريا الجنوبية والصين التعاون الوثيق لتحقيق هذا الهدف.

كما دعا "مون" الحكومة الصينية إلى مساعدة الشركات الكورية الجنوبية على الوصول إلى السوق الصينية، وتذليل الصعوبات التي تواجهها الآن.

وردًا على ذلك، قال "هان" إن بكين نشطة في التبادلات الشعبية مع سيول، ولديها اهتمام خاص بمساعدة الشركات الكورية على التوسع في الصين.

وأشار المبعوث الصيني إلى أن الصين وكوريا الجنوبية لديهما الأهداف نفسها، واقترح العمل الجاد لتحقيق التقدم في هذه المجالات.

