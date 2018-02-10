الرئيس الكوري يقيم حفل استقبال لكبار الضيوف المشاركين في أولمبياد بيونغ تشانغ

يرحب الرئيس الكوري "مون جيه إين" بضيوف كوريا الجنوبية من كبار الزوار الذين سيحضرون حفل افتتاح دورة بيونغ تشانغ للألعاب الأولمبية الشتوية، مساء اليوم الجمعة.

وقبيل حفل الافتتاح، سيقيم الرئيس "مون" حفل استقبال لكبار الضيوف المشاركين، بمن فيهم نائب الرئيس الأمريكي "مايك بينس"، ورئيس الوزراء الياباني "شينزو آبيه"، والعضو الدائم في مكتب السياسات المركزية في الحزب الشيوعي الصيني "هان جونغ"، ورئيس اللجنة الدائمة لمجلس الشعب الأعلى في كوريا الشمالية "كيم يونغ نام"، وغيرهم من قادة الدول المشاركة.

ومن المحتمل أن يتم إجراء لقاء بين نائب الرئيس الأمريكي "بينس" والمسؤول الكوري الشمالي "كيم يونغ نام" خلال حفل الاستقبال.

كما أقام الرئيس "مون جيه إين" مأدبة غداء للأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريس" اليوم الجمعة، وفي وقت لاحق من اليوم سيجري محادثات قمة مع كل رئيس الوزراء الياباني "آبيه" ورئيس الوزراء الهولندي "مارك روته".

