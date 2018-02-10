وزير الدفاع يعتذر عن نتائج التحقيقات بشأن حركة كوانغ جو الديمقراطية

أكتب :

2018-02-09 15:13:54

تحديث :

2018-02-09 15:48:47

وزير الدفاع يعتذر عن نتائج التحقيقات بشأن حركة كوانغ جو الديمقراطية

اعتذر وزير الدفاع الكوري "سونغ يونغ مو" لعامة الشعب ومواطني مدينة كوانغ جو عن نتائج التحقيقات التي تفيد بأن المروحيات العسكرية أطلقت النار على المدنيين خلال حركة كوانغ جو الديمقراطية في عام 1980.
وفي بيان الاعتذار الصادر اليوم الجمعة، قال الوزير "سونغ" إنه يود أن يقدم اعتذارا لعامة الشعب ومواطني كوانغ جو بصفته وزيرا للشؤون الدفاعية عن آلامهم الناجمة عن تصرفات الجيش الكوري آنذاك.
وقال مسؤول في وزارة الدفاع إن هذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها وزير دفاع كوري بتقديم اعتذارا عن إطلاق النار بشكل عشوائي ضد المواطنين.
وجاء إصدار هذا البيان بعد يومين من كشف اللجنة الخاصة بالتحقيقات فيما حدث خلال حركة كوانغ جو، عن نتائج تحقيقاتها، التي أفادت أيضا بأن مقاتلات مجهزة بقنابل كانت على استعداد للإقلاع في قاعدتي "سو وان" و"سا تشون" الجويتين. 

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