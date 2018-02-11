الرئيس مون يقترح أن تنظر كوريا الجنوبية واليابان إلى التاريخ بإنصاف

قال الرئيس "مون جيه إين" إنه يأمل في أن تكون كوريا الجنوبية واليابان دولتين صديقتين، تفهم إحداهما الأخرى على نحو جيد.

وجاءت تصريحات مون أمس الجمعة، خلال اجتماع قمة مع رئيس الوزراء الياباني "شينزو آبي". وقد عقد الزعيمان محادثاتهما في منتجع "يونغ بيونغ" للتزلج في "بيونغ تشانغ"، قبل حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية.

وأعرب الرئيس الكوري عن أمله في أن تنظر الدولتان بشكل تام في تاريخهما المشترك، وأن تسعيا للتعاون الثنائي، الذي يركز على المستقبل، من خلال قوتهما وحكمتهما الموحدة.

وتعد هذه القمة الثالثة بين الرئيسين، بعد اجتماعهما الأول على هامش قمة مجموعة العشرين في ألمانيا في يوليو الماضي، وعلى هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي في روسيا في سبتمبر الماضي.

