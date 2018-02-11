الحكومة تحظر وجود الكاميرات في محاكمات تشيه سون شيل

لن يتمكن الرأي العام في كوريا الجنوبية من مشاهدة المحاكمة التي تُعقَد في قضية الفساد، التي تورطت فيها "تشيه سون شيل"، الصديقة المقربة من الرئيسة المعزولة "بارك كون هيه".

وقررت محكمة سيول المركزية اليوم الجمعة عدم السماح بتصوير أو بث أحكامها، حول اتهامات الفساد الموجهة إلى "تشيه"، وكذلك المساعد الرئاسي السابق لتنسيق السياسات "آن جونغ بيوم"، ورئيس مجموعة لوتيه "شين دونغ بين"، حيث من المقرر إصدار تلك الأحكام يوم الثلاثاء المقبل.

وقالت المحكمة إنها تأخذ بعين الاعتبار حقيقة أن المدعَى عليهم يرفضون أن يطلع عليهم الجمهور.

ويمكن لقضاة المحاكم الابتدائية تحديد ما إذا كان سيُسمح بدخول الكاميرات وبث المحاكمات مباشرة أثناء إصدار الحكم. وينبغي على القضاة مراعاة رغبة المدَّعَى عليه، ولكن بصرف النظر عن رأيه، فيمكن للقاضي أن يسمح بالبث، إذا رأى أن بث المحاكمة يخدم الصالح العام.

