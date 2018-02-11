الرئيس مون ومسؤول شمالي يحضران معا مباراة لهوكي الجليد

أكتب :

2018-02-10 18:19:30

تحديث :

2018-02-10 20:24:01

الرئيس مون ومسؤول شمالي يحضران معا مباراة لهوكي الجليد

من المقرر ان يحضر الرئيس "مون جي ان" والرئيس الشرفي لكوريا الشمالية "كيم يونغ نام" لمشاهدة مباراة لهوكي الجليد للسيدات والتي ينافس فيها الفريق الموحد للكوريتين في رياضة هوكي الجليد وذلك في اول ظهور مشترك للكوريتين في الاولمبياد اليوم السبت.
هذا وقال مسؤول بالقصر الرئاسي ان الرئيس مون سوف يشرف بالحضور المباراة التي من المقرر ان تبدا في تمام الساعة 9:10 مساء اليوم السبت وذلك بملعب كواندونغ لهوكي الجليد، حيث سوف يحضر المباراة ايضا إلى جانب الضيف الكوري الشمالي كل من رئيس اللجنة الاولمبية الدولية "توماس باخ" والرئيس السويسري "الان بيرسيت" وزوجته.
يذكر انه من المقرر ان يزور الرئيس "مون" قبل المباراة التنافسية ملعب "غانغ نيونغ" للتزلج حيث سوف تقام المنافسات التمهيدية لتزلج المضمار القصير سيدات ورجال.



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