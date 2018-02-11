بينس والوفد الشمالي يرفضان جهود سيئول لترتيب لقاء ثنائي

قال مسؤولون في البيت الأبيض إن عدم التفاعل بين نائب الرئيس الأمريكي "مايك بينس" ومسؤولين رفيعي المستوى من كوريا الشمالية اثناء مراسم افتتاح الأولمبياد لم يكن مقصودا.

هذا وكانت صحيفة بوليتيكو قد اوردت عن مسؤول أمريكي ضمن الوفد المرافق لنائب الرئيس الأمريكي بينس عن بقاءه بشكل غير متوقع لمدة خمس دقائق في العشاء الأولمبي مع الشخصيات الأجنبية. وقد أشار المسؤول الأمريكي لعدم الاهتمام بالتواصل من قبل نائب الرئيس الأمريكي والوفد الكوري الشمالي على السواء، في حين اعترف ايضا بأن الجانبين قد رفضا جهود مسؤولين من كوريا الجنوبية لترتيب اجتماع ثنائي.

يذكر انه في حفل الاجتماع الذي أعقب العشاء الأولمبي، كان نائب الرئيس الأمريكي بينس يجلس على يسار الرئيس مون وفي الصف الذي يقع امام "كيم يونغ نام" الزعيم الشرفي لكوريا الشمالية و "كيم يو جونغ" الأخت الصغرى للزعيم الكوري الشمالي، حيث لم يحدث أي تفاعل بين الجانبين.

هذا وأضاف المسؤول الأمريكي أنه لو كان الكوريون الشماليون اقتربوا من بينس بحرارة لكان استجاب لهم بكل مجاملة.



