وحدة تشونغ هيه البحرية الـ26 تتوجه إلى المياه الصومالية

غادرت اليوم الاثنين الفرقة السادسة والعشرون من وحدة "تشونغ هيه" البحرية الكورية قاعدة عملياتها في بوسان، متوجهة إلى المياه الصومالية.

وتتكون الفرقة من حوالي 300 جندي، ومدمرة "الملك مون مو" التي تزن 4500 طن، وطائرة عمودية، وفريق تفتيش يضم أعضاء من فريق التدمير تحت الماء.

وستحل هذه الفرقة محل الفرقة الخامسة والعشرين التي بدأت مهامها في شهر أكتوبر من العام الماضي، حيث ستقوم الفرقة الجديدة بتنفيذ مهامها لحماية سفن الصيد والشحن الكورية من القراصنة قبالة سواحل الصومال حتى منتصف شهر أغسطس القادم.

كما ستشارك الفرقة الكورية في عمليات مكافحة القرصنة التي ينظمها الاتحاد الأوربي.

الجدير بالذكر أن الفرقة الأولى من وحدة "تشونغ هيه" تم إرسالها إلى الصومال في شهر مارس من عام 2009 على متن مدمرة "الملك مون مو".

