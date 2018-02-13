ترامب يقترح ضرائب مضادة على الشركاء التجاريين

أكتب :

2018-02-13 11:13:24

تحديث :

2018-02-13 11:13:24

ترامب يقترح ضرائب مضادة على الشركاء التجاريين

قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إنه سيعمل على فرض "ضرائب مضادة" على الشركاء التجاريين مع الولايات المتحدة الذين يفرضون رسوما على المنتجات الأمريكية.
وأضاف ترامب في تصريحات أدلى بها للصحفيين في البيت الأبيض أمس الاثنين، أنه سيتم الكشف عن هذه الضرائب المضادة على الواردات خلال هذا الأسبوع، مشيرا إلى أنه لا يمكن الاستمرار في استغلال الولايات المتحدة بواسطة الدول الأخرى.
وقال إن الولايات المتحدة فقدت مبالغ هائلة من الأموال لصالح الصين واليابان وكوريا الجنوبية، واتهم تلك الدول بأنها "فازت بالغنائم دون مقابل".
وأكد الرئيس الأمريكي على أن بلاده سوف تفرض رسوما على "تلك الدول التي تستفيد من الولايات المتحدة، والتي يسمى بعضها بالحلفاء، لكنهم ليسوا حلفاء في التجارة".

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