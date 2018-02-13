كيم جونغ أون يتلقى تقريرا من الوفد رفيع المستوى بعد زيارته للجنوب

تلقى الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" تقريرا من الوفد رفيع المستوى الذي زار كوريا الجنوبية مؤخرا لحضور حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بيونغ تشانغ.

وقال تقرير نشرته وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية اليوم إن "كيم" تلقى تقريرا من الوفد أمس الاثنين.

وخلال اجتماع عقده مع الوفد، قال "كيم" إنه "من المهم مواصلة تحقيق نتائج طيبة من خلال تعزيز المناخ الدافئ من المصالحة والحوار الذي ولّدته الرغبة القوية والإرادة المشتركة من جانب الكوريتين وقوة الدفع من دورة بيونغ تشانغ للألعاب الأولمبية الشتوية".

وأشار التقرير إلى أن "كيم" أصدر بعد ذلك توجيهات حول كيفية تحسين العلاقات بين الكوريتين، وأمر السلطات المعنية باتخاذ إجراءات جوهرية لمتابعة هذه التوجيهات.

وأضاف التقرير أن "كيم" أعرب أيضا عن ارتياحه لنتائج الزيارة، كما أعرب عن تقديره لاستقبال كوريا الجنوبية الحار ودعمها للوفد الكوري الشمالي خلال فترة إقامته.

