اعتقال رئيس هيئة الضرائب السابق في قضية المخابرات

تم إلقاء القبض على "لي هيون دونغ" الرئيس السابق لهيئة الضرائب الوطنية بتهمة التورط فى العملية السرية التي كانت نفذتها وكالة المخابرات للتحري عن أموال الرئيس الأسبق الراحل "كيم ديه جونغ"، خلال فترة حكومة الرئيس الأسبق "لى ميونغ باك".

وأصدرت المحكمة المركزية في سيول اليوم الثلاثاء مذكرة توقيف بحق "لى هيون دونغ" قائلة إن معظم التهم ثابتة عليه وأن المشتبه فيه قد يدمر الأدلة.

ويواجه "لى"، الذي ترأس هيئة الضرائب الوطنية خلال الفترة من 2010 وحتى 2013، اتهامات بالقيام بعملية سرية أطلق عليها اسم "ديفيد سون" بالاشتراك مع جهاز المخابرات في عام 2010، لبحث الشائعات التى تقول إن الرئيس الراحل "كيم ديه جونغ" كان لديه حسابات سرية غير مشروعة في الخارج.

وقد ثبت لاحقا أن هذه الشكوك لا أساس لها من الصحة بعد إجراء تحقيقات استمرت سنتين.

ويُتهم "لى" باستخدام مسؤولي هيئة الضرائب في تلك العملية السرية وتلقي عشرات الملايين من الوونات من هيئة المخابرات لدعمه تلك العملية.