اعتقال رئيس هيئة الضرائب السابق في قضية المخابرات

أكتب :

2018-02-13 11:14:58

تحديث :

2018-02-13 11:14:58

اعتقال رئيس هيئة الضرائب السابق في قضية المخابرات

تم إلقاء القبض على "لي هيون دونغ" الرئيس السابق لهيئة الضرائب الوطنية بتهمة التورط فى العملية السرية التي كانت نفذتها وكالة المخابرات للتحري عن أموال الرئيس الأسبق الراحل "كيم ديه جونغ"، خلال فترة حكومة الرئيس الأسبق "لى ميونغ باك".
وأصدرت المحكمة المركزية في سيول اليوم الثلاثاء مذكرة توقيف بحق "لى هيون دونغ" قائلة إن معظم التهم ثابتة عليه وأن المشتبه فيه قد يدمر الأدلة.
ويواجه "لى"، الذي ترأس هيئة الضرائب الوطنية خلال الفترة من 2010 وحتى 2013، اتهامات بالقيام بعملية سرية أطلق عليها اسم "ديفيد سون" بالاشتراك مع جهاز المخابرات في عام 2010، لبحث الشائعات التى تقول إن الرئيس الراحل "كيم ديه جونغ" كان لديه حسابات سرية غير مشروعة في الخارج.
وقد ثبت لاحقا أن هذه الشكوك لا أساس لها من الصحة بعد إجراء تحقيقات استمرت سنتين.
ويُتهم "لى" باستخدام مسؤولي هيئة الضرائب في تلك العملية السرية وتلقي عشرات الملايين من الوونات من هيئة المخابرات لدعمه تلك العملية.

  • Top
  • list
  • print
  • Twitter
  • Facebook
  • RSS
قائمة الأخبار
prev  prev  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next
Internet Radio On-Air Window to KBS WORLD Radio Window to KOREA
Win.k 24
Win.k 11
Win.k MUSIC
청취자 만족도 조사 결과 -A
هيا نتعلم اللغة الكورية - Mobile
كوريا الشمالية من الداخل
الأخبار الرئيسية
خدمات اضافية
Podcasts
  • Podcasts
  • تتيح هذه الخدمة التي يقدمها كي بي إس وورلد راديو للمرة الأولى الاستماع إلى البرامج أينما كنت ووقتما شئت ... حيث يمكنك الحصول على برامجك المفضلة مباشرة إلى حاسبك الشخصي وإلى جهاز إم بي ثري.

<

4 / 4

>