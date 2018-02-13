بدء التسجيل الأوليّ للمرشحين في الانتخابات المحلية

أكتب :

2018-02-13 11:20:19

تحديث :

2018-02-13 11:20:19

بدء التسجيل الأوليّ للمرشحين في الانتخابات المحلية

بدأت عملية التسجيل الأوليّ للمرشحين في الانتخابات المحلية والانتخابات البرلمانية الفرعية المقرر إجراؤها يوم 13 يونيو القادم.
وبدأت لجنة الانتخابات الوطنية في إجراءات التسجيل الأولية للمرشحين للانتخابات المحلية التي سيتم خلالها انتخاب حكام للمقاطعات، ورؤساء للبلديات والمجالس المحلية، ومديرين للإدارات التعليمية.
وخلال الانتخابات البرلمانية الفرعية التي ستُجرى في نفس اليوم الذي ستجري فيه الانتخابات المحلية، سيتم انتخاب ستة نواب على الأقل لمقاعد برلمانية.
ويذكر أن القانون في كوريا الجنوبية يسمح للمرشحين بعد إتمام إجراءات تسجيلهم لدى لجنة الانتخابات الوطنية، بالمشاركة في الحملات الانتخابية على أساس محدود حتى يوم 31 مايو، وبعدها يُسمح لهم بتنظيم حملات رسمية موسعة لمدة أسبوعين قبل إجراء الانتخابات.

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