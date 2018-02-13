افتتاح قمة الغذاء في بيونغ تشانغ لعرض ثقافة الطعام الكوري

تعمل الحكومة الكورية الجنوبية على الترويج للنكهات المتنوعة والمزايا الصحية للطعام الكوري "هان شيك" بين الزوار من جميع أنحاء العالم الذين يحضرون دورة بيونغ تشانغ للألعاب الأولمبية الشتوية.

وفي هذا السياق، افتتحت وزارة الزراعة والغذاء والشؤون الريفية "قمة الغذاء" أمس الاثنين في بيونغ تشانغ، حيث دعت خبراء من جميع أنحاء العالم لمناقشة مستقبل صناعة المواد الغذائية وتكنولوجيا الجيل القادم في إنتاج الغذاء.

وفي مقابلة مع كي بي إس ورلد راديو، تحدث وزير الزراعة الكوري "كيم يونغ روك" عن تميز المأكولات الكورية ومكوناتها وقدرتها في تعزيز الصحة وأيضا في إنتاج أغذية مبتكرة. ودعا الوزير "كيم" زوّار بيونغ تشانغ إلى التوقف في "كيه فود بلازا" حيث يتم تقديم 60 من مختلف الأطباق الكورية المتنوعة، بما في ذلك لحم البقر المنقوع في صلصة الصويا، وحساء الدجاج مع الفلفل الحار، وفطائر الحنطة السوداء، والأرز المخلوط بالخضروات واللحوم. كما شدد وزير الزراعة على دور الأغذية الكورية فى تعزيز الأمن الغذائى ومعالجة مشكلة الجوع على مستوى العالم. وأشار "كيم" إلى أن كوريا الجنوبية انضمت مؤخرا إلى اتفاقية المساعدات الغذائية العالمية، حيث تعهدت بتقديم مساعدات غذائية للدول النامية.