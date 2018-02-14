بدء أعمال الحزب المدمج بين حزبي الإصلاح والشعب اليوم

يبدأ اليوم الثلاثاء حزب "الإصلاح المستقبلي"، الناتج عن دمج حزب الإصلاح المحافظ وحزب الشعب الليبرالي الوسطي، أعماله رسميًّا.

وكان حزبا الشعب والإصلاح قد عقدا اجتماعًا مشتركًا في البرلمان، حيث اتفقا على النقاط الأساسية ذات الصلة بعملية الدمج، بما في ذلك اختيار الشخصيات الرئيسية للحزب الجديد. وفي هذا السياق تم اختيار نائب رئيس البرلمان "بارك جو سون"، ورئيس حزب الإصلاح "يو سونغ مين" كرئيسين مشاركين للحزب الذي يضم ثلاثين عضوًا.

وفي وقت لاحق من اليوم، سيتم الإعلان عن تأسيس الحزب الجديد في مؤتمر صحفي.

الجدير بالذكر أن الحزب الجديد الذي يضم 21 نائبًا من حزب الشعب و9 أعضاء من حزب الإصلاح، قد أصبح ثالث الأحزاب من حيث عدد النواب في البرلمان.

