طوكيو تحث سيول على الالتزام باتفاق 2015 حول الاسترقاق الجنسي

دعا رئيس الوزراء الياباني "شينزو آبيه" الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" إلى الالتزام بالاتفاق الثنائي المبرم بين البلدين في عام 2015، حول قضية الاسترقاق الجنسي الياباني في زمن الحرب.

وأدلى "آبيه" بهذا التصريح اليوم الثلاثاء خلال اجتماع للجنة الميزانية بمجلس النواب، حيث شرح نتائج القمة التي عقدها مع الرئيس "مون"، والتي عقدت قبل وقت قصير من مراسم افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في "بيونغ تشانغ".

وفيما يتعلق بقضية الاسترقاق الجنسي المثيرة للجدل، قال "آبيه" إنه أبلغ "مون" بأن البلادين لن تتمكنا من بناء علاقة مستقبلية إذا لم يتم الالتزام بالاتفاقات الموقعة بينهما.

كما قال إنه التقى برئيس مجلس الشعب في كوريا الشمالية "كيم يونغ نام" في أثناء مراسم الافتتاح، حيث طلب منه بقوة عودة المواطنين اليابانيين المخطوفين في كوريا الشمالية، ونقل موقف اليابان من قضية الصواريخ والأسلحة النووية لدى بيونغ يانغ.

ويذكر أن اليابان تعارض البرنامج النووي والصاروخي لكوريا الشمالية، وقد انضمت إلى الجهود العالمية لفرض عقوبات على بيونغ يانغ لكي تتوقف عن تطوير أسلحتها وتتخلص من ترسانتها النووية.

