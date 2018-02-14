حكمت محكمة في سيول على "تشيه سون شيل"، وهي الشخصية المركزية في فضيحة استغلال النفوذ التي أطاحت بالرئيسة الكورية السابقة "بارك كون هيه"، بالسجن 20 عامًا وغرامة قدرها 18 مليار وون. وتعد هذه العقوبة أقل بخمسة وعشرين عامًا من طلب الادعاء؛ لكنها أقسى عقوبة حُكِم بها حتى الآن في هذه الفضيحة.

وأصدرت محكمة سيول المركزية الحكم اليوم الثلاثاء ضد "تشيه" التي واجهت 18 اتهامًا جنائيًّا، بما في ذلك إساءة استخدام السلطة والرشوة. أما المساعد الرئاسي السابق "آن تشونغ بوم" فقد صدر الحكم بسجنه لمدة 6 سنوات، وغرامة قدرها 100 مليون وون.

وحكمت المحكمة على رئيس مجموعة لوتيه "شين دونغ بين"، الذي اتُّهم بالرشوة، بالسجن لمدة عامين ونصف، وغرامة قدرها 7 مليارات وون.

وقالت المحكمة إن "تشيه" تواطأت مع "بارك" لإكراه الشركات على دفع تبرعات لمؤسستي "مير" و"كيه سبورتس"، اللتين كانت تسيطر عليهما "تشيه".

وأشارت المحكمة إلى أن الرئيسة السابقة أساءت استغلال سلطاتها وأجبرت الشركات الكبرى على التبرع إلى المؤسستين، وفنَّدت ادعاءات "تشيه" بأنَّ "بارك" لم تعلم عن هذه التبرعات. وقالت المحكمة إنه لا أحد من مسؤولي الشركات التي تبرعت للمؤسستين قال إن شركاتهم قد استفادت من تلك التبرعات. ووفقًا للمحكمة، كان من الصعب على تلك الشركات أن ترفض تقديم التبرعات، حيث تم إبلاغها بأن تأسيس هاتين المؤسستين مسألة ذات أهمية كبيرة للرئيسة "بارك".

