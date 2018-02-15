الرئيس الكوري يؤكد نية الولايات المتحدة للحوار مع كوريا الشمالية

أكتب :

2018-02-14 13:59:27

تحديث :

2018-02-14 17:08:04

الرئيس الكوري يؤكد نية الولايات المتحدة للحوار مع كوريا الشمالية

قال الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" إن الولايات المتحدة أعربت عن نيتها للحوار مع كوريا الشمالية.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع رئيس لاتفيا "ريمونس يونيس"، حيث قال أيضا إن الولايات المتحدة تنظر إيجابيا إلى الحوار بين الكوريتين، وطالب حكومة لاتفيا بمواصلة تقديم الدعم حتى يؤدي الحوار بين الكوريتين إلى حوار بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة.
ومن جانبه قال رئيس لاتفيا إن أولمبياد بيونغ تشانغ أصبحت أولمبيادا سلمية بفضل جهود الرئيس مون، ووصف زيارة المبعوثة الخاصة الكورية الشمالية "كيم يو جونغ" إلى كوريا الجنوبية بأنها ذات أهمية خاصة، حيث تمثل رسالة من قبل كوريا الشمالية إلى العالم.
ومن ناحية أخرى، قال مصدر مسؤول في مكتب الرئاسة الكورية الجنوبية إن تصريحات مون جاءت نتيجة للتقارب في المواقف بين الكوريتين والولايات المتحدة، نتيجة لأولمبياد بيونغ تشانغ وتطور الحوار بين الكوريتين. 
وأعرب المصدر عن تفاؤل الحكومة الكورية الجنوبية بالحوار بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة رغم أنها تنتظر موقفا منسقا من طرف الحكومة الأمريكية. 

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