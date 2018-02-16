الرئيس مون جيه إين يهنئ الشعب الكوري بالعام القمري الجديد

أعرب الرئيس الكوري "مون جيه إين" في رسالة مسجلة بالفيديو عن أمنياته بالسعادة لكل أسرة كورية، وأن يحل السلام في البلاد، وذلك بمناسبة حلول رأس السنة القمرية الجديدة.

وفي التحية التي قدمها الرئيس أمس قبيل بدء عيد "سول" الذي يصادف غدا الجمعة، عبر صفحتي رئاسة الجمهورية على موقعي فيسبوك وتويتر على الإنترنت، قال الرئيس إن رأس السنة الجديدة هذه المرة يحمل معنى خاصا حيث يأتي في فترة أولمبياد بيونغ تشانغ الشتوية.

وأشار الرئيس إلى أن الكثير من الضيوف من مختلف دول العالم يزورون كوريا حاليا، كما يتبادل اللاعبون الكوريون الجنوبيون والشماليون التحية فيما بينهم، وهو ما يمثل مشهد العيد الحقيقي الذي انتظره الكوريون منذ فترة طويلة.

وأعرب الرئيس عن عزمه بذل أقصى الجهود من أجل نشر السعادة لعلى الأسر الكورية والدولة بأكملها.

ومن ناحية أخرى، من المتوقع أن يراقب "مون" عن كثب التغيرات في العلاقات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة خلال فترة إجازة العيد من جهة، ومن جهة أخرى، ينتظر أن يضع الخطة الأساسية لعملية السلام في شبه الجزيرة الكورية بما فيها العلاقات بين الكوريتين بعد الأولمبياد.

كما يدرس الرئيس حاليا دعوة بعض الشخصيات السياسية من المعسكرين الحاكم والمعارض إلى مقر الرئاسة بعد إجازة العيد من أجل طلب التعاون في الحوار بين الكوريتين، بما في ذلك عقد قمة بينهما.

