بينس يؤكد استعداد واشنطن للحوار مع كوريا الشمالية

أكتب :

2018-02-15 19:21:18

تحديث :

2018-02-15 19:21:18

بينس يؤكد استعداد واشنطن للحوار مع كوريا الشمالية

قال نائب الرئيس الأمريكي "مايك بينس" إن إدارة "ترامب" مستعدة لإجراء محادثات مع كوريا الشمالية.
وصرَّح "بينس" للموقع الإعلامي الأمريكي "أكسيوس" أمس الأربعاء بأنَّ الولايات المتحدة مستعدة للحوار، لكنَّه أعاد التأكيد على مواصلة الضغوط والعقوبات على كوريا الشمالية، حتى يتخلى النظام الحاكم في بيونغ يانغ عن برامجه النووية والصاروخية.
وقال نائب الرئيس الأمريكي أيضا إنَّه لن يتغيَّر أي شيء إلى أن تقرر كوريا الشمالية التخلي عن طموحاتها النووية، وأضاف أنَّ المجتمع الدولي والولايات المتحدة لن يفكروا في أي تغيير في الموقف، إلا إذا تخلت بيونغ يانغ عن برامجها النووية والصاروخية بشكل كامل ويمكن التحقق منه.
كما ميَّز "بينس" بين المحادثات والمفاوضات، قائلًا إن "ترامب" يؤمن بالمحادثات، وليس التفاوض.

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