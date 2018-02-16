كوريا تتعهد بتقديم 21.45 مليون دولار مساعدات إضافية للعراق

أكتب :

2018-02-15 19:41:54

تحديث :

2018-02-15 19:41:54

كوريا تتعهد بتقديم 21.45 مليون دولار مساعدات إضافية للعراق

أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية اليوم الخميس أن الحكومة الكورية تعهدت بتقديم 21.45 مليون دولار أمريكى كمساعدات إضافية من أجل إعادة إعمار العراق خلال العام الجاري، وهو ما يعد آخر حزمة مساعدات مالية كورية للعراق.
صرح بذلك "إيم سونغ نام" نائب وزير الخارجية الكوري الجنوبي، ورئيس الوفد الكوري إلى المؤتمر الدولي لإعادة إعمار العراق، الذي عقد في الكويت، أمس الأربعاء.
وحسبما صرحت وزارة الخارجية الكورية، قدمت الحكومة الكورية الجنوبية للعراق حتى عام 2016 إجمالي مساعدات بلغت 472.07 مليون دولار، كمساعدة إنمائية رسمية، بالإضافة إلى 28.93 مليون دولار كمساعدات إنسانية.

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