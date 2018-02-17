استدعاء المدير التنفيذي السابق لشركة سامسونغ للتحقيق معه بتهمة الرشوة

أكتب :

2018-02-16 14:43:56

تحديث :

2018-02-16 14:43:56

استدعاء المدير التنفيذي السابق لشركة سامسونغ للتحقيق معه بتهمة الرشوة

مثل النائب السابق لرئيس شركة سامسونغ للإلكترونيات أمام النيابة، للتحقيق معه بتهمة الرشوة، التي تورط فيها الرئيس السابق "لي ميونغ باك".
واستدعى مكتب الادعاء العام في منطقة وسط سيول صباح أمس الخميس "لي هاك سو"، كمشتبه فيه، في فضيحة الرشوة.
ويُشتبه في أن "لي" كان قد لعب دورًا في تقديم سامسونغ لمليارات من الوون، كرسوم استشارة قانونية، لشركة داس لقطع غيار السيارات، في دعوى قضائية أمريكية عام 2009.
ويشتبه الادعاء في أنَّ هذا المبلغ كان رشوة من شركة سامسونغ مقابل بعض الخدمات من حكومة "لي"، لأن سامسونغ ليس لها أي علاقة مع شركة داس، وهي الشركة التي يُزعَم أنها مملوكة للرئيس السابق.
كما يشتبه الادعاء في أن الرئيس السابق قد تلقى أموالًا من شركة سامسونغ، مقابل العفو الخاص عن رئيس الشركة "لي كون هي" في عام 2009.

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