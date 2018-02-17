الرئيس مون يرسل تحياته إلى الصينيين في رأس السنة القمرية

وجه الرئيس "مون جيه إين" تحياته بمناسبة العام القمري الجديد، إلى المواطنين الصينيين، وتمنى لهم دورة ألعاب شتوية ناجحة في بكين، في عام 2022.

وفي رسالة بعث بها عبر الدوائر التلفزيونية التي تديرها الدولة الصينية، قال "مون" إنه يعتقد أن الشعب الصيني لا بد أن يشعر بالسرور إزاء الأداء الجيد للرياضيين الصينيين، في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية "بيونغ تشانغ"، الجارية حاليًّا.

كما أعرب الرئيس عن أمله في أن يتمتع الشعب الصيني بالبركة والصحة الجيدة في العام القادم.

وذكرت الرئاسة أنَّ رسالة الرئيس تأتي في إطار جهوده الرامية إلى التأكيد على العلاقات الودية بين البلدين، وتقديم التحية إلى الشعب الصيني، الذي يحتفل أيضًا بالسنة القمرية الجديدة.

