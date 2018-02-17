الرئيس الكوري مون جيه إين يلتقي برئيسة وزراء النرويج

التقى الرئيس الكوري "مون جيه إين" أمس الخميس في مقر الرئاسة برئيسة وزراء النرويج "إيرنا سولبرغ" التي تزور كوريا لحضور دورة بيونغ تشانغ للألعاب الأولمبية الشتوية.

وتم خلال اللقاء بحث القضايا المتعلقة بتعزيز علاقات التعاون بين كوريا الجنوبية والنرويج.

وعبر الرئيس "مون" عن تقديره لما قدمته الحكومة النرويجية من دعم للسياسات التي تنتهجها الحكومة الكورية الجنوبية تجاه كوريا الشمالية .

كما عبر عن أمله في أن يقدم المجتمع الدولي دعما لتحقيق الحوار بين واشنطن وبيونغ يانغ، مستغلا الجو الملائم الذي تم خلقه للحوار بين الكوريتين نتيجة لمشاركة كوريا الشمالية في أولمبياد بيونغ تشانغ الشتوية.

ومن جانبها عبرت رئيسة الوزراء النرويجية عن أملها في تنمية التعاون المشترك في مختلف المجالات، خاصة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وصناعات النمو الأخضر.

وطالبت الجانب الكوري بالمشاركة في برامج الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

