الأحزاب السياسية تتفق على تطبيع الدورة البرلمانية الاستثنائية

أكتب :

2018-02-19 14:53:25

تحديث :

2018-02-19 14:54:43

الأحزاب السياسية تتفق على تطبيع الدورة البرلمانية الاستثنائية

اتفق المعسكران الحاكم والمعارض من الأحزاب السياسية على تطبيع أعمال الدورة الاستثنائية للبرلمان.
جاء هذا الاتفاق في اجتماع عقد اليوم الاثنين بين زعماء التكتلات البرلمانية عن الأحزاب السياسية، وبرئاسة رئيس البرلمان "تشونغ سيه كيون"، بعد 14 يوما من الشلل الذي أصاب البرلمان نتيجة للخلافات القائمة بين المعسكرين الحاكم والمعارض منذ يوم السادس من فبراير الجاري.
وبموجب الانفاق، ستقوم الأحزاب السياسية بالمصادقة على مشروعات القوانين المعلقة في جلسة ستعقد غدا الثلاثاء ، وستعقد جلسة أخرى يوم الثامن والعشرين من فبراير الجاري كما هو مخطط له.

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