اعتقال مدير ممتلكات الرئيس الأسبق لي ميونغ باك

أصدرت محكمة سيول المركزية أمرا اليوم الثلاثاء باعتقال "لى يونغ بيه" مدير ممتلكات الرئيس الأسبق "لى ميونغ باك".



وأصدرت المحكمة مذكرة اعتقال "لي يونغ بيه" الذي يعمل ككبير للمتعاقدين مع شركة قطع غيار السيارات "داس"، التي يشك في أنها مملوكة للرئيس الأسبق، وقالت المحكمة إن التهم ثابتة عليه، وأن المشتبه به قد يدمر الأدلة.



ويشتبه في أن "لي يونغ بيه" اختلس أموال الشركة لاستخدامها في رشاوى وغيرها من الممارسات المالية غير المشروعة، بقيمة خمسة مليارات وون.



كما تشتبه النيابة العامة في أن هذه الأموال مرتبطة بالرئيس الأسبق "لي ميونغ باك".



ويواجه "لي يونغ بيه" أيضا اتهامات باختلاس المليارات من الوونات من أموال الشركة وتحويلها إلى "كوان يونغ مي"، التي تعد أكبر مساهم في الشركة، كما تعمل مدققة للحسابات فيها.



ويذكر أن "كوان" هي أرملة "كيم جيه جونغ" شقيق زوجة الرئيس الأسبق "لي"، والذي توفي في عام 2010.